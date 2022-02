Badania na zakrzepicę



Czym jest zakrzepica i dlaczego jej odpowiednio wczesne wykrycie może ocalić życie pacjenta? Jakie badania na zakrzepicę należy wykonać, aby przekonać się, czy nie cierpimy na tę wyjątkowo niebezpieczną chorobę? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.



Czym jest zakrzepica?

Zakrzepica to choroba, która powoduje powstawanie w żyłach głębokich skrzepów, czyli zlepionych płytek krwi. Mimo że brzmi to niepozornie, skrzep, który oderwie się od ścianki żylnej, może doprowadzić do zablokowania tętnicy płucnej, czyli tzw. zatoru. Aż u 25% pacjentów doprowadza on do śmierci. Odpowiednio wcześnie wykonane badania na zakrzepicę, które pozwolą wykryć chorobę, mogą uchronić Cię przed takim scenariuszem.



Badania na zakrzepicę, które powinieneś wykonać

Jakie badania na zakrzepicę wykonać, aby wykluczyć bądź potwierdzić przypuszczenie? Lekarz po przeanalizowaniu historii chorób konkretnego pacjenta oraz występujących już objawów może skierować go na badania takie jak: D-dimery, Fibrynogen (białko biorące udział w procesie krzepnięcia krwi), Morfologię (kluczowa jest w tym przypadku ilość trombocytów) czy czas protrombinowy (PT) i czas częściowej tromboplastyny (PTT). W przypadku tej choroby warto także wykonać USG żył głębokich (Dopplerowskie), Angiografię, oraz testy genetyczne. W trakcie samego leczenia ważne jest także monitorowanie stanu żył przez przeprowadzanie takich badań, jak m.in. Antykoagulant toczniowy i inne przeciwciała antyfosfolipidowe czy Czynnik V Leiden i mutacja (czynnika II) genu protrombiny 20210 (czynnik II).